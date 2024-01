L’Epifania a Fiorano Modenese è spettacolo, cinema, arte e possibilità di fare del bene, e per i più piccoli non può mancare l’arrivo della Befana.

Sabato 6 gennaio 2024 alle ore 15.30 al teatro Astoria, va in scena lo spettacolo musicale in due atti “L’amore a Notre Dame”, con la scuola di danza Backstage e la compagnia “Fatti d’arte” e al collaborazione di GP Eventi. Al termine dello spettacolo arriverà anche la Befana che distribuirà dolci regali ai più piccoli e bevande calde ai più grandi. Il ricavato dello spettacolo, patrocinato dal Comune di Fiorano Modenese, andrà a favore dell’associazione “le luci di Comete” che sostiene persone con disabilità e le loro famiglie. Costo del biglietto 15 euro, per la prevendita contattare il 349 7352207.

Dalle 16 alle 19 è visitabile, presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina, la mostra collettiva di pittura “Scende la neve” a cura dell’associazione Arte e Cultura.

E per chi vuole fare un giro del mondo in 800 presepi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, in via Pio Donati a Spezzano, si può visitare liberamente il Museo del Presepe etnico, con la sua esposizione di centinaia di presepi provenienti da tutto il mondo. Info: 345085656.

La giornata si può concludere con un bel film, al cinema Astoria alle 21 è in programmazione “50 km all’ora” la divertente commedia Fabio De Luigi con Stefano Accorsi, Fabio De Luigi, Alessandro Haber, Elisa Di Eusanio, Paolo Cevoli, girata sulle strade dell’Emilia Romagna.