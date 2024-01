Al termine delle operazioni preliminari di accantieramento, nel mese di Dicembre sono iniziati i lavori per la realizzazione dei nuovi locali mensa della Scuola Primaria “Neria Secchi” e della Scuola Secondaria “Dante Alighieri”.

Per quanto riguarda la Scuola Primaria, l’intervento, del costo complessivo di 559.800,00€, è finanziato da fondi PNRR per un importo di 459.800,00€ e per la restante parte dal Comune.

Il nuovo edificio mensa, che sorgerà nel lato sud dell’area cortiliva della Scuola, permetterà di ampliare e di rendere più funzionali gli spazi adibiti alla refezione scolastica.

La realizzazione della nuova mensa completa un disegno progettuale complessivo che ha previsto, in questi anni, il miglioramento sismico dell’intera struttura, compresa la palestra.

Per la Scuola Secondaria, la realizzazione della mensa, dell’importo di 602.100,00€ e che beneficia di un contributo da fondi PNRR di euro 452.100,00€, aprirà nuove importanti opportunità progettuali e formative, sia in ambito scolastico che extrascolastico. Progetti che saranno oggetto di un confronto con docenti e genitori. Anche in questo caso, l’intervento si aggiunge a pacchetto di opere, già concluse, che comprendono i lavori di adeguamento sismico, di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’intero edificio scolastico e della palestra.

Si tratta di investimenti di portata storica, che valorizzano l’alleanza educativa costruita in questi anni tra Comune, Istituto Comprensivo e famiglie. Investimenti che confermano la volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere e premiare il valore strategico dell’Educazione, l’impegno dei docenti, del personale scolastico e dei nostri ragazzi.