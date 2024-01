ROMA (ITALPRESS) – Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony Blinken, inizierà questa sera un nuovo tour in Medio Oriente che includerà anche Israele. Lo rivelano fonti del Dipartimento di Stato Usa. Ciò avviene in un momento in cui aumentano i timori per l’espansione della guerra che va avanti da tre mesi tra lo Stato ebraico e il movimento Hamas. Non si hanno altri dettagli sull’orario specifico di questo viaggio e sulle sue tappe. Questa sarà la quinta visita ufficiale di Blinken in Israele e la sua quarta nella regione da quando è scoppiata la guerra tra lo Stato ebraico e Hamas il 7 ottobre.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma