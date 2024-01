Per il giorno della Befana, al Teatro del Popolo è in programma uno spettacolo di circo-teatro per tutta la famiglia: DoppioZero prende per mano lo spettatore di qualsiasi età e lo invita ad abbandonarsi allo sguardo dell’infanzia che trova nel circo contemporaneo le sue parole mute.

È un viaggio nel tempo condotto da due buffi e surreali giocolieri e acrobati ispirati dalle canzonette degli anni `50 e dalla voglia di vivere degli anni della ricostruzione. “Lui è ingenuo, distratto e sognatore – raccontano gli autori e interpreti di “DoppioZero”, Katharina Gruener e Luca Sartor – lei è energia pura, velocità e movimento. Insieme sono come l’acqua e la farina. Preparano il pane in una giornata che sembra semplice e normale, proprio come il pane quotidiano, ma in realtà è magica e sorprendente, esattamente come loro due. Tullio legge a testa in giù sospeso a un palo, Vroni va in bicicletta pedalando con le mani e guidando con i piedi”.

Ingresso unico 10 euro. La biglietteria del Teatro del Popolo (Via della Pace, 108) resterà chiusa per le festività natalizie con apertura straordinaria martedì 2 gennaio dalle 17 alle 19 e venerdì 5 gennaio dalle 10 alle 13.

Possibilità di prenotare via mail teatrodelpopolo@ater.emr.it o telefonicamente 338 2219383 (in orario di biglietteria)