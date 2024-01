Vivere emozioni magiche, creare ricordi condivisi e crescere insieme a teatro: ecco la promessa di CaraniKids, la rassegna di spettacoli ed esperienze per bambini e bambine dai 3 ai 12 anni presentata dal Teatro Carani di Sassuolo.

Saranno tre gli spettacoli in programma nella stagione inaugurale, primo assaggio di un cartellone che nei prossimi mesi si arricchirà di appuntamenti, laboratori ed opportunità da vivere insieme ai più piccoli.

Proprio per rimanere sempre aggiornati sulle prossime novità e non perdersi nemmeno un’opportunità nasce la CaraniKids Card, tessera gratuita che darà accesso ad appuntamenti ed agevolazioni esclusive, oltre che a comunicazioni dedicate e mirate. L’iscrizione è gratuita, basta collegarsi al sito www.teatrocarani.it/kids

Gli spettacoli

Gli spettacoli, programmati alla domenica pomeriggio, sono stati selezionati accuratamente tra le migliori proposte per l’infanzia del panorama teatrale, garanzia di qualità e divertimento.

Si parte subito, domenica 3 marzo, il giorno dopo l’inaugurazione del Teatro Carani, con “Clown in Libertà” di Teatro Necessario, pluripremiato e spassosissimo assurdo concerto di tre buffi, simpatici e ‘talentuosi’ clown. “Clown in libertà” è un momento di euforia, e divertimento: senza alcuno scambio di battute, lo spettacolo racconta il pomeriggio un po’ anomalo di tre clown che vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire ed infine conquistare, abbracciare, baciare il pubblico di passanti. Lo spettacolo è consigliato per tutti e tutte a partire dai 3 anni.

Il secondo appuntamento, in programma per domenica 14 aprile, vede una tra le più importanti compagnie di teatro d’ombre in Europa, Teatro Gioco Vita, portare sul palco del Carani uno dei loro spettacoli più celebri: “Moun”. La pièce racconta di una bambina che, abbandonata dai genitori per salvarla dalla guerra, cresce in un paese lontano al di là del mare. Rivelate le sue vere origini, si troverà a fare i conti con la propria storia. “Moun” è una storia che nonostante tratti temi forti come l’abbandono, l’adozione, la nostalgia e la costruzione di sé, trasmette un senso di grande serenità. La sua forza consiste proprio nel contrasto tra la gravità dei temi trattati e la grande leggerezza con cui sono enunciati. Lo spettacolo è consigliato per tutti e tutte a partire dagli 8 anni.

Domenica 5 maggio infine il terzo appuntamento che conclude per questa stagione la rassegna CaraniKids. “Il Tenace Soldatino di Piombo” è un particolarissimo allestimento di Teatro delle Apparizioni che riproduce sul palco una stanza, molti giocattoli, una finestra che si affaccia su un esterno immaginario, la pioggia, le luci soffuse di un interno intimo e caldo, per raccontare la storia del soldatino di piombo e della sua ballerina. La celebre fiaba di Andersen viene reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prenderanno vita parlando, combattendo, danzando, protagonisti di un film teatrale proiettato su un grande schermo in diretta. La vita minuscola delle statuine riempie così lo sguardo degli spettatori, per una esperienza poetica ed avvolgente. Spettacolo consigliato a partire dai 4 anni.

Biglietti

La rassegna si apre con un’offerta speciale: Clown in Libertà del 3 marzo prevede un biglietto di € 10 per gli adulti, gratuito per gli under 12. Gli spettacoli successivi, “Moun” e “Il Tenace soldatino di piombo” prevedono sempre € 10 per gli adulti, € 5 per gli under 12.

I biglietti sono in vendita in biglietteria e online sul sito web www.teatrocarani.it.

La biglietteria provvisoria si trova presso PaggeriArte e Turismo in Piazzale della Rosa a Sassuolo. Aperta il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30, mercoledì dalle 15:30 alle 19:30, venerdì e sabato mattina dalle 9 alle 13.