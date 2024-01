I vigili del fuoco di Reggio Emilia sono intervenuti questa notte, poco prima delle 3, in via Sassetto in città in soccorso a due persone per intossicazione da monossido di carbonio causato probabilmente da una combustione difettosa della caldaia a gas.

I due occupanti sono stati portati all’iperbarica di Fidenza. Sul posto anche la Polizia di stato, i sanitari del 118 e tecnici IRETI.