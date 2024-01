Festa del Tricolore: Costituzione e Bandiera consegnate ad associazioni di cittadini migranti e scuole

Questa mattina, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata nazionale della Bandiera e il 227° anniversario della nascita del Primo Tricolore, il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e la prefetta Maria Rita Cocciufa hanno consegnato in Sala del Tricolore una copia della Costituzione italiana ai delegati di tre associazioni interculturali aderenti alla Fondazione Mondinsieme. Le associazioni premiate sono state l’Associazione Plai Aps, il Coro interculturale di Reggio Emilia Aps e l’Associazione Senegalese di Reggio Emilia e provincia.

Nel corso della stessa cerimonia sono state consegnate altrettante copie della Costituzione italiana e della bandiera italiana ai rappresentanti della classe quinta della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta di Massenzatico e della classe quinta A dell’Istituto comprensivo “Gregori” di Carpineti-Casina.

Queste le motivazioni della consegna della Costituzione alle tre associazioni:

Associazione Plai Aps

Nata nell’ottobre 2022, in poco più di un anno è diventata un’associazione molto attiva e dinamica. Partecipa fattivamente con contributi significativi ai percorsi interculturali e internazionali costruiti in collaborazione con Mondinsieme e con il Comune, un esempio tra tutti, il supporto alla delegazione moldava sia sportiva sia istituzionale durante i Giochi internazionali del tricolore.

Realizza attività educative per bambini e bambine, attività di empowerment femminile e iniziative di valorizzazione del tessuto imprenditoriale di origine moldava.

Con il lavoro di supporto nell’accesso ai servizi e l’attività di accompagnamento e capacitazione, l’associazione Plai Apssa essere ponte tra le istituzioni territoriali, le rappresentanze diplomatiche e i suoi connazionali.

Coro interculturale di Reggio Emilia Aps

In continua crescita, è luogo di incontro e condivisione per sempre più persone che attraverso lo strumento della musica e del canto costruiscono legami e percorsi di inclusione.

I/le partecipanti,attualmente più di 40, rappresentativi di 13 nazionalità, portano in dote agli altri/e coristi e coriste un canto significativo della propria terra o comunità di appartenenza; il brano viene poi condiviso e contestualizzato per essere arrangiato ed entrare a far parte del repertorio. La musica e i canti proposti fungono dunque da collante e rendono il progetto a forte impatto sociale.

Il coro interculturale collabora con tante realtà del territorio, costruendo progetti e iniziative che mettono al centro la pluralità che ogni persona porta con sé, ultimo solo in ordine di tempo il concerto organizzato con la scuola Carducci in occasione del 18 dicembre, Giornata internazionale del migrante.

Grazie alla tenacia e alla capacità di far rete,il coro interculturale è tra i fondatori del festival nazionale di cori interculturali.

Associazione Senegalese di Reggio Emilia e provincia

Tra le associazioni più longeve aderenti a Mondinsieme,nasce nel 1990 con lo scopo di svolgere attività di utilità sociale, di favorire il confronto e la conoscenza tra diverse culture e di instaurare una proficua collaborazione con le realtà del territorio, al fine di promuovere il dialogo interculturale e la costruzione di un significato comune di comunità.

A distanza di più di trent’anni, grazie anche alla capacità di rinnovarsi internamente, dando spazio alle nuove generazioni nel consiglio direttivo, l’associazione senegalese di Reggio Emilia e Provincia, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità.

Tante le iniziative che propone, dalla valorizzazione della lingua madre, con i corsi di wolof per le nuove generazioni nate in Italia,all’impegno nel garantire l’esercizio del voto all’estero per i connazionali presenti sul territorio. L’associazione accompagna da un lato i propri associati e le proprie associate a tenere vivi i legami con il Senegal, dall’altro li supporta e sostiene nell’affrontare le sfide e le opportunità del territorio che abitano.