Dal 1° gennaio 2024 è attiva nel Comune di Fabbrico la Tariffazione puntuale a Corrispettivo della tariffa rifiuti (denominata TCP). Il sistema di misurazione puntuale lega parte dell’importo della quota variabile della Tariffa al volume di rifiuto indifferenziato prodotto, con l’addebito di un numero minimo di vuotature annuali. In questo modo saranno premiati i comportamenti virtuosi di chi produce meno rifiuti.

A seguito di questo cambiamento sono stati organizzati dei momenti di apertura straordinaria del Punto Ambiente come supporto ai cittadini.

In particolare, il Punto Ambiente, ubicato presso la sede del Comune in via Roma, 35 aprirà due mezze giornate:

martedì 16 gennaio dalle 15:00 alle 18:00

giovedì 18 gennaio dalle 9:00 alle 13:00

Personale Iren sarà a disposizione di tutti coloro che ancora non hanno aderito al nuovo sistema di calcolo per attivare il contratto e allo stesso tempo per consegnare il kit di attivazione del porta-a-porta.

Per informazioni e richieste sulla Tariffazione Corrispettiva Puntuale (TCP) è possibile rivolgersi al Servizio Clienti Iren telefonando gratuitamente, anche da cellulare, al NUMERO VERDE 800 969696 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato delle ore 8:00 alle ore 13:00) oppure inviando una mail a servizioclientitari@gruppoiren.it.

Per richieste e informazioni sulla raccolta dei rifiuti o segnalazioni ambientali, è possibile contattare il Servizio Customer Care Ambientale tramite l’app Iren Ambiente, telefonare gratuitamente al NUMERO VERDE 800 212607 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00) oppure inviare una mail all’indirizzo ambiente.emilia@gruppoiren.it.

Al fine di agevolare le tempistiche di gestione delle richieste presso il Punto Ambiente, si invitano i cittadini a prendere visione della documentazione necessaria per l’attivazione del servizio sul sito del Gruppo Iren www.gruppoiren.it nella sezione Tari.

In alternativa alle due aperture straordinarie del punto di Fabbrico, si ricorda che è possibile recarsi anche agli sportelli Iren presenti sul territorio di: