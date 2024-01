La Polizia Stradale di Bologna nel pomeriggio del 10 gennaio, ha notato in transito sull’A/1 una vettura con targhe di esportazione tedesche, che ad un primo sguardo non convinceva gli operatori. L’autoveicolo è stato così fermato e controllato presso la sottosezione di Pian del Voglio per maggiori accertamenti.

Gli operatori della volante, unitamente al personale di ufficio, accertavano la falsità delle targhe provvisorie nonché della carta di circolazione e del contratto assicurativo a corredo del veicolo.

Nello specifico le targhe originali rilasciate dalle autorità tedesche risultavano scadute; motivo per il quale il conducente, un pugliese di 31 anni, aveva acquistato online delle false targhe provvisorie corredate da relativa carta di circolazione per la somma di 319 euro.