Tra la notte e le prime ore della mattina di oggi, giovedì 11 gennaio, si sono verificate a Bologna due rotture sulla rete di distribuzione idrica la cui riparazione è in corso. La prima rottura è stata registrata alle 4 in via Riva Reno, nel tratto compreso tra l’incrocio con via San Felice e la rotonda di Piazza Azzarita. La squadra operativa di Hera è intervenuta immediatamente limitando il disservizio al tratto interessato.

Sono coinvolte una novantina di utenze per le quali è stata subito predisposta la fornitura tramite il servizio integrativo dei sacchetti di acqua potabile a disposizione nei cassoni collocati sulla strada. La fornitura idrica sarà ripristinata entro il tardo pomeriggio di oggi. Il cantiere si trova nella carreggiata nord di via Riva Reno. Conclusa la riparazione, sarà avviata la sistemazione della strada per consentire la riapertura della corsia preferenziale e il conseguente ripristino della viabilità che ora è deviata in accordo con la Polizia Locale di Bologna.

La seconda rottura idrica si è verificata verso le 7.30 di questa mattina in viale Pietramellara, sulla carreggiata esterna, nel tratto fra gli incroci con le vie Parmeggiani e Bovi Campeggi. L’intervento tempestivo di messa in sicurezza da parte delle squadre operative di Hera ha consentito di interrompere la fuoruscita di acqua e di limitare i disagi alla viabilità. Il disservizio interessa circa 200 utenze di viale Pietramellara e delle vie circostanti per le quali sono stati collocati i cassoni con i sacchetti di acqua potabile. L’intervento di riparazione è in corso ed entro la giornata il servizio idrico verrà ripristinato. Il cantiere continuerà con le attività volte al ripristino della viabilità, attualmente interrotta nel tratto tra le vie Parmeggiani e Bovi Campeggi.

Hera si scusa per il disagio e lavorerà come sempre senza soluzione di continuità per risolvere il prima possibile entrambe le situazioni.

Hera ricorda inoltre che il numero di Pronto Intervento per le reti idriche (800.713.900), a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture, è sempre attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.