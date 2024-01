Cinquantasei eventi, racchiusi in cinque settimane e rivolti ad un ampio pubblico, capaci di coinvolgere tutta la comunità: dalle associazioni di volontariato del territori ai commercianti del centro storico. Mirandola in XMAS conclude il proprio periodo di iniziative, con numerosi spunti positivi e la possibilità – per la futura governance del Comunnale – di ripartire da una base solida, nel segno della valorizzazione di un territorio.

Anche in occasione della seconda edizione di “Mirandola in XMAS” il CEAS “La Raganella” ha garantito un impulso decisivo, inserendo – fra le altre cose – attività di sensibilizzazione alla sostenibilità, in coerenza con i numerosi progetti in corso di svolgimento. Particolare simpatia hanno attirato i grandi orsi polari che hanno dato seguito ai messaggi dell’Orso “Freddi” (personaggio creato dal CEAS) per tutti i bimbi con le storie presso l’igloo. In collaborazione con Pirene e “Porta Aperta Mirandola odv è stato installato nell’Igloo un angolo nel quale i bambini, oltre alla loro letterina per Babbo Natale, hanno potuto portare giocattoli usati (ma funzionanti) regalando un sorriso ai bambini più bisognosi. Un ciclo di iniziative all’insegna del gioco di squadra, coinvolgendo le realtà associative e numerose attività commerciali mirandolesi dando luce ad iniziative volte a sottolineare le tante potenzialità della città: laboratori di pasta e maccheroni al pettine ed incontri su prodotti tipici come l’Aceto Balsamico Tradizionale che hanno riscosso successo e interesse. “Crediamo che il Natale di quest’anno – commenta Sabrina Rebecchi del CEAS – sia stato una vera occasione per stare e festeggiare insieme nella nostra Città scoprendone l’accoglienza ma soprattutto la capacità di fare squadra e di lavorare insieme per la sua valorizzazione e il suo miglioramento”.

“I feedback che abbiamo ricevuto sono stati non solo positivi ma anche contraddistinti da uno spontaneo e contagioso entusiasmo – commenta l’Assessore Fabrizio Gandolfi – Dal canto nostro l’Amministrazione è lieta che le iniziative e le strutture organizzate siano piaciute e abbiano incontrato il gradimento di cittadini e dei tanti visitatori: in caso di rinnovo della fiducia, anche il prossimo Natale sarà nel segno della valorizzazione del nostro centro ed aperto al numero maggiore di collaborazioni possibili. Siamo fieri che queste festività si siano tradotte in un appassionante gioco di squadra ”.