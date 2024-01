Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Maranello hanno proceduto al controllo di un’autovettura in uso a un 34enne del luogo che, sottoposto a più accurata perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una mazza con torcia, simile a quella usata per lo sport del baseball, della lunghezza di 45 cm. Il bastone è stato sottoposto a sequestro penale, mentre l’uomo è stato indagato per porto di oggetti atti ad offendere.