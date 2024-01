Iniziano la prossima settimana i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Garibaldi e viale Dante per congiungersi verso il Teatro del Popolo, previsti all’interno del progetto di completa riqualificazione dell’area.

Il cantiere prenderà il via con la demolizione del marciapiede lato residenziale, per poi proseguire con la demolizione del marciapiede posto sull’altro lato della strada, dove sono presenti alcune attività commerciali. Successivamente sarà realizzata la nuova pavimentazione dei marciapiedi in pietra di luserna e saranno posati nuovi corpi illuminanti, in continuità stilistica con piazza Borellini. Il cantiere si concluderà indicativamente a inizio primavera con il completo rifacimento della carreggiata stradale.

Nei mesi precedenti sono stati eseguiti i lavori di rifacimento dei sottoservizi per il rinnovo delle reti gas e acqua. Con la realizzazione di nuovi marciapiedi si completa la riqualificazione di uno dei principali assi di collegamento che attraversa il centro storico di Concordia.

Durante lo svolgimento dei lavori la circolazione veicolare in via Garibaldi sarà garantita mediante la creazione di una corsia di marcia a senso unico con direzione dall’incrocio con viale Dante verso l’intersezione con via Decime.

Il sindaco Luca Prandini e l’assessore agli interventi economici Aldo Stefanini hanno incontrato le attività che si affacciano su via Garibaldi per informarle personalmente delle modalità di svolgimento dei lavori, alle quali l’Amministrazione Comunale nel corso del 2023 ha voluto riconoscere un contributo di indennizzo per i disagi dovuti al cantiere di riqualificazione del centro storico, con un fondo complessivo di 25.000 €.

Si tratta di lavori previsti dal cosiddetto Piano Organico del Comune, che si pone l’obiettivo di riqualificare e rivitalizzare l’ambito urbano di Concordia. Questo stralcio di lavori prevede una spesa di 525mila Euro, coperta con risorse della Regione Emilia-Romagna che ha cofinanziato il Piano Organico di Concordia con oltre 3,5 milioni di €.