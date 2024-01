Nubi basse e nebbia al primo mattino sulle zone di pianura e nelle valli con tendenza a rasserenamenti durante la giornata. Banchi di nebbia in nuova formazione nel corso della notte sulle zone di pianura settentrionali.

Temperature minime in aumento, prossime a zero gradi nei centri urbani e di poco inferiori nelle aree extraurbane. Massime senza variazioni significative, con valori attorno a 7/8 gradi. Venti deboli variabili in pianura, meridionali sui rilievi con locali rinforzi sulle zone di crinale e sui rilievi romagnoli. Mare poco mosso.

(Arpae)