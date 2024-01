Nella notte del 14 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano, durante un servizio perlustrativo finalizzato ai controlli alla circolazione stradale, hanno ritirato due patenti di guida. Sono stati identificati, tra i vari conducenti sottoposti a controllo, un 23enne e una 49enne, entrambi del luogo.

I due, sottoposti al test dell’etilometro, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Sono stati entrambi segnalati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza alcolica.