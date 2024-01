Questa mattina intorno alle 8:30 a Mordano, due autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale lungo via Zaniolo. Nella collisione una è finita nel vicino canale, fortunatamente con poca acqua, l’altra in bilico sull’ala di un ponticello. I Vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di Imola, hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture. Tre le persone soccorse dai sanitari e trasportate al pronto soccorso di Imola con ferite non gravi. Rilievi della Polizia Locale.