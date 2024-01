Dopo la produzione Kristo, basata sul linguaggio del corpo che accompagna le parole, Zappalà ritorna con Cultus alla sua danza ricca di contraddizioni creative, dai sapori carnali e delicati, musicali ma anche atonali, esplosivi ma anche poetici e intimi.

A ispirare questa nuova creazione – dopo un inizio che mette in risalto la cura del corpo con alcuni brani di musica popolare – sono le meravigliose atmosfere dell’opera The Little Match Girl Passion di David Lang composta nel 2007 e vincitrice del premio Pulitzer nel 2008; voci che danno vita ad un lavoro di grande impatto sonoro con atmosfere sacre originariamente ispirate alla fiaba della piccola fiammiferaia di Hans Christian Andersen con un riferimento nella Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach. In Cultus ogni riferimento diretto alla fiaba di Andersen scompare trasfigurandosi in danza astratta, pura, protagonista assoluta dell’opera. L’ispirazione arriva a Zappalà indirettamente anche dal capolavoro di Bach e dalla passione come sofferenza estrema che Cristo e l’uomo, ogni uomo, ogni donna, (ogni piccola fiammiferaia) porta con sé.

In Cultus la fisicità della danza, il suo trascendere il referenziale, immerge lo spettatore in un luogo fluido dove perdere la cognizione del tempo e contemporaneamente sentirsi partecipi di qualcosa di appassionante, in un’unica esperienza sensoriale. I corpi dei danzatori, donne e uomini, si abbandonano a un movimento continuo, portando in scena le passioni dei singoli e delle moltitudini.

Compagnia Zappalà Danza è una realtà di punta del panorama italiano, da oltre trent’anni portatrice del pensiero artistico di Roberto Zappalà. Attraverso un repertorio ampio e articolato, frutto del lavoro sinergico del coreografo, del suo drammaturgo di riferimento Nello Calabrò e dei danzatori, la compagnia ha realizzato oltre ottanta produzioni ospitate in tutto il mondo da teatri e festival di rilievo internazionale. Tra i premi ricevuti, il Premio Danza&Danza per A.semu tutti devoti tutti? e LA NONA. Dal 2002 la Compagnia Zappalà Danza è residente a Catania presso Scenario Pubblico.

Caratteristica della tecnica del coreografo è un rigoroso lavoro su un linguaggio originale denominato Movimento Democratico, sul quale Fernando Roldan Ferrer, danzatore della Compagnia, terrà un workshop mercoledì 17 gennaio dalle 11.00-13.00 presso LaCapriola. (La partecipazione è gratuita su prenotazione obbligatoria presso LaCapriola Danza Pilates Benessere Sede Viale Leonardo da Vinci 116/c MO | tel. 059 7879506 | info@lacapriola.it | www.lacapriola.it).

Biglietti dello spettacolo da €7 a €20. I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.