Polemiche per l’abbattimento di alcuni tigli in via Cilea, con levata di scudi da parte di alcuni residenti che sui social hanno segnalato la cosa. L’operazione, ha fatto sapere l’Amministrazione, era propedeutica al rifacimento del marciapiedi impraticabile, in particolare a carrozzine e sedie a rotelle.

«Per procedere al rifacimento era stato deciso di abbattere gli alberi e, una volta ultimato l’intervento, ripiantarne altrettanti, dell’altezza di 4-5 metri, di una specie le cui radici crescono verso il basso», spiega il Sindaco che in sala Giunta ha incontrato i residenti contrari all’abbattimento. Si è deciso di sospendere l’operazione: verrà rifatto solo il tratto di marciapiedi su cui sorgevano i quattro tigli già abbattuti. «In seguito – spiega l’Amministrazione – verrà organizzato un incontro con tutti i residenti per decidere assieme se proseguire o no».