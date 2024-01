Nei giorni scorsi, come preannunciato, è stata chiusa la struttura a Villa Aldini che ospitava circa 25 minori stranieri non accompagnati che sono stati trasferiti in altre comunità sia del territorio metropolitano che in comunità educative del territorio nazionale.

La chiusura era prevista per consentire i lavori, in partenza a inizio febbraio, per la riqualificazione di Villa Aldini e la realizzazione della nuova scuola nel bosco: tre sezioni di scuola dell’infanzia e laboratori per educazione ambientale aperti a tutte le scuole della città.