Sono attivi da oggi quattro nuovi bagni pubblici in città. Sono collocati nel Giardino Giacomo Bulgarelli (via della Certosa), piazza Trento e Trieste, Giardino Lavinia Fontana (via del Piombo), Giardini Margherita (viale Gino Gamberini).

“Prosegue il nostro impegno per una città più piacevole da vivere e ricca di servizi capillari nel territorio – è il commento dell’assessore alla Manutenzione e pulizia della città Simone Borsari -. I nuovi bagni pubblici, la cui pulizia sarà quotidiana, rappresentano una parte importante di questa strategia e stiamo lavorando per arricchirne sempre di più la dotazione in città”.