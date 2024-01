Si intitola TILT – Esaurimento Globale il nuovo lavoro teatrale di e con Debora Villa in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna sabato 20 gennaio alle ore 21.00.

Scritto assieme all’attore e scrittore Carlo Gabardini, lo spettacolo fa un’attenta analisi della società attuale, in cui pandemia, guerre, crisi climatica-energetica-economica, politica, terremoti, paure, insicurezze e psicosi collettive sono all’ordine del giorno e barcamenarsi è cosa davvero ardua.

L’artista, partendo da sé stessa, riflette sul fatto che ci si trova di fronte a un esaurimento globale collettivo, che sta prendendo il sopravvento sulla capacità cognitiva umana. Dalle risse negli ospedali agli haters sui social, dai politici che sfruttano l’attualità per racimolare consensi ai complottisti trasformati in opinionisti, i motivi per fare TILT sono davvero tanti.

