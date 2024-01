In merito ai contrassegni “M” per l’accesso dei medici di base alla Ztl, revocati il 1 gennaio perché collegati a veicoli Diesel euro 4 in applicazione della Ztl ambientale, si precisa quanto segue.

Al 1 gennaio 2024 sono stati revocati 31 contrassegni “M”(Medici) su 816 validi.

Per tutelare le esigenze di assistenza di tutta la popolazione, l’Ausl aveva chiesto il rilascio di un contrassegno che permettesse la fruizione gratuita di parcheggi nella corona semicentrale della città, ovvero tutte le strisce blu a ridosso dei viali di circonvallazione.

Il Comune informa che questi 31 medici possono fin da ora dichiarare agli sportelli Bomob di avere pazienti residenti nella zona e avere così il permesso di sosta gratuita nella corona semicentrale.