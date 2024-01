Il folklore argentino, il jazz, il mediterraneo: la musica dal mondo in un unico grande concerto al Teatro Ruggero Ruggeri di Guastalla. Sabato 20 Gennaio 2024 alle ore 21 la Jazz’on Parma Orchestra avrà il piacere di ospitare Javier Girotto, sassofonista e compositore internazionale noto al grande pubblico per le sue produzioni e per le importanti collaborazioni.

Il concerto “Argentina: Escenas En Big Band” è stato registrato insieme alla PMJO di Roma nel 2006. È stato eseguito in svariati teatri e rassegne: Auditorium di Roma, Nord Sea Jazz Festival di Rotterdam, Argentina, Ravello Festival e molti altri.

Inoltre, il progetto è stato eseguito da Girotto insieme a prestigiose orchestre Europee, come la Concertgebouw Jazz Orchestra di Amsterdam, la tedesca WDR big band di Colonia insieme a Gary Burton (vibrafono) e Marcelo Nisinman (bandoneon), realizzando una registrazione per la radio che diventerà disco nel 2012, e svariati concerti in Germania.