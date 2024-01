Maranello celebra il 27 Gennaio, Giorno della Memoria, anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, con una serie di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza.

Si parte martedì 23 gennaio al Centro Giovani con “Parole Nuove”: dalle 16.30 alle 17.30 un laboratorio di scrittura poetica aperto a ragazzi e ragazze.

Domenica 28 gennaio alla Sala Scaramelli il Pranzo della Memoria organizzato da ANPI Maranello in collaborazione con le sezioni ANPI del Distretto Ceramico e Terre dei Castelli. Giovedì 1 febbraio all’Auditorium Enzo Ferrari “La Memoria al cinema”: alle ore 21 la proiezione gratuita del film “Wonder: White Bird”, la storia di una giovane ragazza ebrea nascosta da un ragazzo e dalla sua famiglia nella Francia occupata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. Alla Biblioteca Mabic “Libri per non dimenticare” con proposte e suggerimenti di lettura.