I Carabinieri di Modena hanno eseguito, il 19 gennaio 2024, la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un uomo 45enne autore di plurime condotte di maltrattamento nei confronti della moglie, che duravano da anni.

La vittima, di recente, si era rivolta ai militari descrivendo uno scenario di violenze fisiche e psicologiche che andavano dalle lesioni alle minacce, fino alle aggressioni fisiche anche alla presenza dei figli minori.

L’uomo, già colpito da un provvedimento di ammonimento del Questore nel 2021, in seguito alla sua condotta violenta aveva costretto la vittima a ricorrere in più circostanze al pronto soccorso dell’ospedale di Modena per curare le percosse patite.

Nella serata del 7 gennaio scorso la donna, vittima dell’ennesima violenza domestica, era dovuta scappare per strada tenendo in braccio la figlia in tenera età, chiamando i Carabinieri. Anche davanti ai militari l’uomo, messo davanti ai fatti compiuti, aveva continuato a inveire contro la moglie con improperi e minacce varie.

La denuncia circostanziata dei fatti, comunicata dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Modena, ha consentito l’inoltro di una richiesta di misure cautelari al locale Giudice per le Indagini Preliminari, che ha così emesso il sopracitato provvedimento, imponendo ulteriormente all’indagato di non avvicinarsi ad una distanza inferiore ai 500 metri alla persona offesa e ai figli.