I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno denunciato un 29enne senegalese, un 33enne e un 35enne, tunisini, per invasione di terreni o edifici. È successo la mattina del 18 gennaio 2024, quando i Carabinieri della Stazione Bologna Navile e gli Agenti della Polizia e Locale – Unità Cinofila, impegnati nei servizi antidroga e di contrasto al degrado urbano nel Quartiere Navile, coordinati col personale del Commissariato Bolognina Pontevecchio, sono entrati nell’androne di un palazzo popolare situato all’incrocio tra via Antonio di Vincenzo e Via Domenico Zampieri e hanno sorpreso i tre stranieri che si erano introdotti abusivamente nell’area condominiale per farsi di crack come affermato dagli stessi che hanno mostrato le tipiche pipette per fumare la pericolosissima sostanza stupefacente. Inoltre, durante gli accertamenti dei Carabinieri, è emerso che i due tunisini sono risultati irregolari sul territorio nazionale, mentre il senegalese è stato invitato a presentarsi negli uffici della Questura di Bologna per regolarizzare la propria posizione in Italia.