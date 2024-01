Nel corso di questo week end i Carabinieri del Comando Compagnia di Sassuolo hanno intensificato i controlli antidroga, oltre a persone e mezzi in circolazione, al fine di prevenire e reprimere la commissione di reati.

Il 19 gennaio il Nucleo Operativo e Radiomobile, in centro, ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena un cittadino marocchino di 28 anni, irregolare sul territorio dello Stato, controllato nei pressi della locale stazione ferroviaria e trovato in possesso di circa 11 grammi di hascisc. L’interessato, inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni dal 13 novembre scorso, è stato colpito da analogo provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Lo stesso reparto ha proceduto, sempre a Sassuolo il 20 gennaio nottetempo, al controllo di un 58enne coinvolto in un sinistro stradale. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento del possibile stato di ebbrezza alcolica. Per tale motivo il documento di guida gli è stato ritirato e l’interessato è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.