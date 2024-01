Domenica 28 gennaio 2024, al Teatro Herberia di Rubiera, all’interno della rassegna Domeniche a Teatro per le famiglie, andrà in scena Abbracci, uno spettacolo di Teatro Telaio sulla forza di un gesto semplice come un abbraccio.

Gli abbracci sono un posto perfetto in cui abitare. Due Panda stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. E poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto? Come far sentire all’altro il battito del proprio cuore? Come si può condividere il bene più prezioso? È necessario andare a una scuola speciale: una scuola d’abbracci. Perché con gli abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si festeggia una vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi quando si va via. E così i nostri due Panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a condividere la più grande di tutte, quella che rende colorato il mondo e fa fiorire anche i bambù. Una riflessione sul potere comunicativo di un gesto semplice come l’abbraccio…

Lo spettacolo inizierà alle ore 17 e si terrà al Teatro Herberia, in piazza Gramsci 1/b a Rubiera (RE). Biglietto posto unico euro 5, gratuito fino a 3 anni. Abbonamento a tutti gli spettacoli 12 euro.

Per informazioni e prenotazioni 0522.621133, e-mail biglietteria@corteospitale.org. Biglietti disponibili su Vivaticket.