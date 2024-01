Enrico Guarneri nel ruolo del padre e Nadia De Luca, in quello della figlia, sono i protagonisti di ‘Storia di una capinera’, spettacolo tratto dal romanzo di Giovanni Verga, che andrà in scena dal 26 al 28 gennaio (venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16) al Teatro Duse di Bologna.

Scritto nel 1869 e pubblicato per la prima volta nel 1871, il romanzo epistolare e in parte autobiografico è stato adattato per la scena da Micaela Miano che ne ha ricodificato la struttura drammaturgica per fare emergere il rigido impianto culturale e umano delle famiglie dell’epoca. Alla regia Guglielmo Ferro.

