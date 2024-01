pÈ stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di progetti per interventi di sviluppo di comunità #sassuolocittattiva, rivolto ad associazioni di promozione sociale e a organizzazioni di volontariato, anno 2024.

Il Comune di Sassuolo intende assegnare contributi, fino all’ammontare complessivo di € 25.500,00 per la realizzazione – nelle varie aree e quartieri cittadini – di progetti e interventi volti alla promozione della coesione sociale e della solidarietà nella comunità, perseguendo la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà e delle forme associative, e favorendo la partecipazione territoriale.

L’ammontare complessivo dello stanziamento destinato ai progetti selezionati in esito al presente avviso è di € 25.500,00 (oneri fiscali inclusi).

In considerazione del fatto che le richieste complessive pervenute negli anni precedenti superavano notevolmente la cifra a disposizione, per poter accogliere più richieste possibili, il contributo massimo richiedibile da parte di ogni associazione è pari ad € 5.000,00 e sarà scaglionato sulla base della quantità di eventi proposti.

I progetti ammessi a contributo dovranno essere realizzati, a partire dalla comunicazione di accoglimento, tassativamente entro il 31/12/2024. Non sarà in alcun modo possibile realizzare iniziative oltre tale data, neanche anticipando le spese prima del termine indicato. Eventuali eventi realizzati o spese effettuate dopo il 31/12/2024 non saranno presi in considerazione ai fini dell’erogazione del contributo assegnato

La domanda, sottoscritta dal soggetto richiedente ovvero dal presidente o legale rappresentante dell’Associazione/Organizzazione di volontariato, deve essere presentata al Comune di Sassuolo entro e non oltre lunedì 19 febbraio 2024 alle ore 12.00.