Nel pomeriggio di ieri, fino a tarda sera, si è svolto un servizio di controllo straordinario del territorio “Alto impatto”, diretto da un Commissario della Questura, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina nell’area Novi Sad, Stazione delle Autocorriere e zone limitrofe.

Il contingente – formato dal Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale con unità cinofila antidroga al seguito – ha effettuato un controllo mirato e capillare delle predette zone, con pattugliamenti anche appiedati.

Nel corso dell’attività, un cittadino albanese di 37 anni, noto alle Forze dell’Ordine, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; l’uomo, fermato per un controllo, ha spontaneamente consegnato un pacchetto di fazzoletti di carta, al cui interno erano occultate 6 palline di plastica bianca termosaldate, risultate – da successiva prova narcotest – contenere 3,04 grammi di cocaina.

La perquisizione è stata estesa al domicilio, dove l’indagato – su richiesta degli agenti – ha consegnato altri due involucri sferici di plastica contenenti cocaina per complessivi 15,8 grammi e un bilancino di precisione, stipati dentro un cassetto all’ingresso dell’abitazione.

Complessivamente sono state identificate 58 persone. Predisposto anche un posto di controllo lungo via Montecuccoli per il monitoraggio delle autovetture in entrata ed uscita dalla città.