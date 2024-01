Un’altra prova di forza per il Giacobazzi, che come all’andata risolve la pratica Lions Amaranto nel primo tempo e infila il terzo successo consecutivo in campionato. A Livorno il XV di coach Rovina non fa sconti e incassa altri 5 punti grazie a un 47-18 che bene sintetizza la distanza tra le due squadre.

Nello schieramento iniziale si rivede Tarantini in terza linea al posto di Flores, mentre nella coppia di centri Pergola rimpiazza Mazzi alle prese con problemi al ginocchio. La gara gira presto in favore di Modena: tre minuti e i biancoverdeblù vanno a bersaglio con un drive chiuso in meta da Bellei. La reazione dei padroni di casa è tutta nel piazzato dell’estremo De Libero, unico squillo labronico del primo tempo. Lo strapotere della mischia modenese indirizza la sfida nel cuore della prima frazione, con due mete siglate entrambe da Rizzi con una maul da rimessa laterale. Al minuto 25 la meta del bonus è opera di Barbolini, che chiude un’azione in campo aperto dei suoi per conquistare il punto bonus. Nel primo tempo il Giacobazzi è un rullo: entra nel tabellino anche Musajo, che chiude in meta un’azione originata da una mischia rubata in attacco. Prima del riposo c’è spazio anche per l’esultanza di Petti, che buca la difesa avversaria e manda alla trasformazione Michelini, che centra i pali per la quinta volta (su sei tentativi) e fissa il parziale sul 40-3.

Nella ripresa Rovina cambia mediano di mischia e pilone sinistro, inserendo rispettivamente Messora per Esposito e Ori per Rizzi. Il Giacobazzi riprende con l’atteggiamento giusto e al minuto 9 cala il settebello ancora con Musajo, che mette a referto la sua personale doppietta. Con la vittoria in ghiaccio, Modena abbassa la pressione e nel finale di tempo concede spazi a un Lions Amaranto che ha il merito di provarci fino all’ultimo, andando vicino alla conquista del punto bonus, ma le mete nell’ultimo quarto di gara segnate da Gregori, Freschi e Zingoni non saranno sufficienti a muovere la classifica.

Terzo successo consecutivo e 15 punti su 15 conquistati nel nuovo anno solare per capitan Michelini e compagni, che tengono il passo delle altre concorrenti per la serie A e arrivano alla pausa del Sei Nazioni al terzo posto in classifica.

Lions Amaranto-Giacobazzi Modena Rugby 1965 18-47

Marcature: 3’ meta Bellei tr Michelini, 11’ cp De Libero, 13’ meta Rizzi, 18’ meta Rizzi tr Michelini, 25’ meta Barbolini tr Michelini, 33’ meta Musajo tr Michelini, 38’ meta Petti tr Michelini; 49’ meta Musajo tr Michelini, 59’ meta Gregori, 67’ meta Freschi, 78’ meta Zingoni.

Lions Amaranto: De Libero; Magni, Freschi, Bernini N., Gregori; La Rosa, Casalini; Marchi, Ulbano, Tedeschi; Ciandri, Quercioli; Filippi, Zingoni, Fusco. A disposizione: Savaglia, Lischi, Togni, Scardino, Chiarugi, Zaccagnini T., Zaccagnini F. All. Bernini G.

Giacobazzi Modena: Petti; Cevolani (46’ Rinaldi), Assandri (51’ Trotta), Pergola, Barbolini; Michelini, Esposito (41’ Messora); Musajo, Tarantini, Operoso; Venturelli M. (58’ Zanni), Bellei (46’ Biolchini) Malisano (66’ Effah), Rodriguez, Rizzi (41’ Ori). All. Rovina.

Arbitro: Giacomo Favorini (Perugia).

Note: Risultato primo tempo: 3-40. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Lions Amaranto 0.

Serie B, girone 2 – risultati 12° turno: Rugby Pieve-Romagna 3-62 (0-5), Firenze-Bologna Rugby 10-52 (0-5), Lions Amaranto-Giacobazzi Modena 18-47 (0-5), Cus Siena-UR San Benedetto 21-27 (1-4), Highlanders Formigine-Gubbio 3-0 (4-1), Jesi-Colorno B 17-44 (0-5).

Classifica: Romagna 57, Bologna Rugby 49, Giacobazzi Modena, Colorno B 47, San Benedetto 32, Jesi 28, Rugby Pieve, Cus Siena 24, Gubbio 19, Lions Amaranto 15, Firenze 13, Highlanders Formigine 8.

Prossimo turno, 13° turno (11 febbraio): Romagna-Lions Amaranto, Bologna Rugby-Rugby Pieve, Giacobazzi Modena-Firenze, UR San Benedetto-Jesi, Gubbio-Cus Siena, Colorno B-Highlanders Formigine.