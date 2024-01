Nel pomeriggio i tecnici della stazione monte Cimone ed EliPavullo sono stati impegnati in un difficile intervento nella zona Pizzo dei Sassi Bianchi sul monte Libro Aperto.

Nel primo pomeriggio una donna di 38 anni residente a Faenza stava percorrendo il sentiero 433 che da Monte Libro Aperto porta al rifugio Taburri quando, lungo un tratto di sentiero traverso ha perso l’equilibrio ed è scivolata precipitando in un canalone per circa 50 metri sbattendo contro le rocce. Il compagno che si trovava con lei ha subito attivato i soccorsi e sul posto è giunto EliPavullo che dapprima ha sbarcato l’equipe tecnica e sanitaria per poi compiere un secondo giro e portare sul posto altri tecnici del Soccorso Alpino in supporto a quelli già presenti. A seguito di complesse manovre di corda la donna è stata recuperata dai tecnici presenti ed EliPavullo è riuscito a vericellare a bordo l’equipe sanitaria e la paziente per trasportarla d’urgenza all’ospedale di Modena.

Il compagno ed il cane sono stati successivamente riaccompagnati alla propria auto dai tecnici della stazione monte Cimone.