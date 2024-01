In questi giorni presso la Biblioteca comunale di Palazzo Frattini si sta svolgendo il progetto “BOOKADVISOR – LIBRI E LETTURE AD ALTA QUALITÀ LETTERARIA” indirizzato alle classi della scuola secondaria di secondo grado.

Il progetto, affidato alla cooperativa Equilibri di Modena, vede la partecipazione di 9 classi prime dell’Istituto comprensivo Russell di Guastalla che si alterneranno in biblioteca fino a giovedì.

Perché il progetto BOOKADVISOR?

Quasi trent’anni fa l’editoria italiana per ragazze e ragazzi voltava pagina e si apriva alle suggestioni della grande letteratura internazionale. Da allora abbiamo assistito a un’invasione incalzante e un po’ disordinata di nuove proposte.

Davanti a questo incalzare e al proliferare indistinto di titoli sempre nuovi sugli scaffali di biblioteche e librerie, appare necessario soffermarsi a leggere e scegliere con cura, per annotare e suggerire libri e personaggi destinati a distinguersi e a lasciare traccia di sé nelle lettrici e nei lettori, nutrendo il loro immaginario e le loro personalità. Con queste finalità nasce BookAdvisor, percorso ad alta qualità letteraria che propone un repertorio di libri e di buone letture destinate a durare nel tempo, sfuggendo a mode dalla durata effimera, e capaci al contempo di rinnovarsi grazie alla scoperta ininterrotta di nuovi libri e personaggi capaci di affascinare chi legge.

L’attività prende il via da una proposta bibliografica che raccoglie i titoli più significativi.

L’attività si articola in un incontro dedicato alla presentazione di alcuni dei libri del percorso, anche attraverso la lettura di brani significativi, capaci di coinvolgere emotivamente lettori e lettrici, di avviare discussioni e, soprattutto, di stimolare verso la lettura individuale. Sono previsti, inoltre, momenti di approfondimento sui servizi offerti dalla biblioteca, per farla conoscere a ragazze e ragazzi in tutte le sue funzioni e possibilità.

La Cooperativa Equiibri

La storia di Equilibri parla di promozione e di educazione alla lettura, di attività di formazione per docenti e educatori, e di un parallelo lavoro editoriale.

“Lavoriamo per fare leggere in biblioteca, a scuola, in libreria, progettando e proponendo letture e narrazioni, presentazioni di libri e percorsi di lettura, laboratori, giochi di lettura, eventi, mostre e attività di formazione.

Lo facciamo a partire dalle lettrici e dai lettori, interrogandoci sul modo in cui ogni libro possa aiutare chi cresce a crescere ancora e meglio, a porsi domande, a cercare risposte.

Lavoriamo con le bambine e i bambini, con le ragazze e i ragazzi, perché possano scoprire e acquisire quel piacere per i libri e la lettura che genera prima rivelazione, poi confidenza e infine competenza e abitudine, così che la lettura possa diventare per loro una consapevole necessità”.

Tappe essenziali di questo percorso di formazione sono l’affermazione di alcuni principi: la molteplicità delle letture, finalizzata alla ricerca del “libro giusto” e assicurata dal riferimento costante alla biblioteca, pubblica o scolastica, di cui si promuove la conoscenza e la dimestichezza dell’esperienza; l’accessibilità di tutte e tutti alla lettura, da garantire attraverso una proposta di libri misurata su differenti abilità di lettura, bisogni educativi speciali, provenienze linguistiche diverse, esigenze molteplici; la condivisione dell’esperienza della lettura tra i giovani lettori e le giovani lettrici, attraverso lo sviluppo delle capacità di analisi personale e quelle di discussione e di dialogo tra compagni e compagne.