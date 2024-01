Da giovedì prossimo, 1 febbraio, entrerà in vigore il nuovo orario delle principali linee urbane di bus: 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 35, 36, 37.

E’ uno degli interventi previsti dall’accordo per il potenziamento del trasporto pubblico locale siglato da Comune di Bologna, Tper, agenzia per la mobilità SRM ed organizzazioni sindacali che nei prossimi mesi porterà anche all’acquisizione di ulteriori nuovi mezzi, 150 nuove assunzioni (dopo le 140 effettuate nel 2023), introduzione di nuove linee e altri interventi di valorizzazione della mobilità pubblica.

L’obiettivo del piano è superare le criticità registrate in questi ultimi mesi ritrovando la riconosciuta regolarità e affidabilità della rete di trasporto pubblico a Bologna, con transiti il più possibile aderenti agli orari programmati ed esposti alle fermate.

Gli orari sono stati rimodulati in considerazione delle attuali condizioni di circolazione – in presenza di cantieri stradali, tra cui quelli del tram e della Garisenda – e tenuto conto delle indicazioni emerse dai monitoraggi effettuati in autunno.

La revisione degli orari è progettata per impattare minimamente sulle abitudini dell’utenza e restituire, al tempo stesso, condizioni di maggiore regolarità dei passaggi dei bus, evitando i “buchi” di servizio e gli accodamenti di più mezzi che hanno comportato in molti casi lunghe attese e i conseguenti disagi di cui Tper non può che rammaricarsi, scusandosi con gli utilizzatori del trasporto pubblico.

Il lavoro di verifica svolto sull’intera rete ha portato ad adottare soluzioni di minore impatto che porteranno a modifiche inferiori al minuto sugli orari delle linee a più alta frequenza e inferiori ai due minuti per quelle a cadenza più ridotta. Il servizio modificato con i nuovi assetti sarà oggetto di attento monitoraggio nelle successive settimane.

Come previsto dal citato accordo, questa rimodulazione degli orari è solo la prima delle azioni previste per accompagnare la lunga fase di interventi che porteranno nel 2026 all’implementazione di un sistema di un trasporto pubblico intermodale rinnovato, nella consapevolezza che si tratta di un percorso che, come già annunciato, ha diverse tappe e prevede i necessari periodici momenti di verifica e di affinamento.

E’ già partita, ed è in corso in questi giorni sul territorio urbano, l’affissione delle tabelle aggiornate alle fermate delle linee interessate da interventi; i tempi tecnici di installazione potrebbero protrarsi anche nei giorni immediatamente successivi l’entrata in vigore delle variazioni. A questo proposito, Tper ricorda che i nuovi orari di tutte le linee sono già comunque consultabili e scaricabili alla sezione “Percorsi e Orari” del sito di Tper, al link www.tper.it/o , impostando una data successiva al 1° febbraio per la linea d’interesse nell’apposito riquadro di richiesta.