Arrestati dalla Polizia di Stato due insospettabili albanesi, detenevano in un appartamento 4 kg di cocaina, 1,5 Kg di marijuana e 20.000 euro in contanti.

Da diversi giorni gli Agenti della Squadra Mobile, sezione contrasto alla criminalità diffusa, seguivano due cittadini albanesi, a seguito di una segnalazione inerente uno strano andirivieni presso un appartamento sito in via Della Pietra.

Nella tarda mattinata di ieri, il personale appostato aveva modo di notare che un giovane ragazzo usciva dall’appartamento oggetto di segnalazione e, dopo aver preso un autobus, si recava in via Emilia Ponente.

Altro personale nei pressi dell’abitazione notava giungere verso le ore 14.00 altro giovane albanese che entrava all’interno dell’abitazione oggetto di segnalazione, uscendo dopo breve con fare sospetto e salendo a bordo di un’autovettura.

Gli investigatori della Squadra Mobile decidevano di procedere al controllo del giovane sospettato, ma questi con l’autovettura investiva due operatori della Squadra Mobile dandosi alla fuga. Ne nasceva un inseguimento che si protraeva per alcuni chilometri in direzione San Lazzaro sino all’uscita 5 della tangenziale, dove l’auto veniva bloccata. Durante l’inseguimento il conducente dell’auto si disfaceva di un mazzo di chiavi e di sostanza stupefacente.

Il restante personale rimaneva nel contempo nei pressi dell’abitazione dove, poco dopo, giungeva il giovane ragazzo che nella mattinata era stato notato uscire dall’abitazione e prendere l’autobus e si procedeva ad un suo immediato controllo ed ad una perquisizione all’interno dell’appartamento.

Detta perquisizione sortiva esito positivo in quanto veniva rinvenuta cocaina per un peso di circa 4 kg, marijuana per un peso di 1,5 kg e la somma di 20.000 euro in contanti.

I due giovani albanesi di 22 e 28 anni incensurati venivano arrestati e condotti presso la casa circondariale.

La droga immessa nel mercato cittadino avrebbe fruttato all’organizzazione un introito di oltre 400.000 euro.