È on line l’avviso per la ricerca di sostenitori alle attività per la valorizzazione della cultura sportiva promosse e coordinate dal Comune per il 2024.

Il settore Sport promuove e coordina progetti ed eventi per la città, con lo scopo di incentivare il benessere e sani stili di vita tramite un’offerta sportiva ricca e variegata, pensata trasversalmente per tutta la cittadinanza e distribuita lungo tutto l’anno. Una particolare attenzione dell’amministrazione comunale è rivolta alla valorizzazione dei diritti di tutta la cittadinanza, come l’inclusione e la parità di genere.

È possibile fare proposte di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica) di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni) o di natura mista (in parte finanziaria e in parte tecnica).

Le offerte per tutte le attività del settore Sport possono essere effettuate fino alle 12 del 15 dicembre 2024, ma per alcuni progetti specifici devono essere rispettate alcune tempistiche:

per “Parchi in Movimento” le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le 12 di venerdì 7 marzo 2024

per “Bologna Sport Day” le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le 12 di lunedì 1 luglio 2024

per l’evento di Natale “Sport sotto l’albero” le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le 12 di lunedì 30 settembre 2024

Oltre ad alcune agevolazioni su occupazione di suolo pubblico e ai vantaggi fiscali previsti dalla legge, le sponsorizzazioni individuate saranno valorizzate attraverso l’apposizione del logo e la citazione della ragione sociale sul comunicato stampa e sul materiale promozionale dei progetti, con una presenza commisurata e proporzionata, per formato e quantità, alla sponsorizzazione offerta.

Le proposte relative all’avviso, dovranno essere inviate all’indirizzo

segreteriasport@comune.bologna.it indicando nell’oggetto “Sponsorizzazione iniziative Settore Sport 2024”