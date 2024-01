Hanno dato un tocco green al centro storico durante le ultime feste natalizie e avvicinato la passeggiata per lo shopping alla natura. In questi giorni, come previsto, sono cominciate le loro piantumazioni.

Sono i 28 alberelli autoctoni che hanno caratterizzato l’iniziativa Alberi sotto i portici, una delle iniziative natalizie dell’amministrazione correggese: querce, frassini, tigli, ma anche alberi da frutta come un pero, un melo e un caco, posizionati in centro storico e dotati di etichetta con nome scientifico, nome volgare e caratteristiche. E con un QR Code che permetteva di scoprire esattamente il luogo dove l’alberello, passata la Befana, sarebbe stato piantumato.

In questi giorni è cominciata la piantumazione, con il primo intervento alla scuola Allegri, nel Parco Caduti sul Lavoro dove un tempo c’era il frutteto, dove sono stati messi a dimora diversi alberi da frutta con le classi 2A e 2A, che hanno partecipato attivamente a questa lezione diversa dal solito.

“Questa iniziativa – ha commentato l’assessore all’ambiente Giovanni Viglione – ci ha permesso prima di arricchire temporaneamente il centro storico con alberelli allestiti con luci natalizie e al tempo stesso sensibilizzare i nostri concittadini sul tema ambientale in maniera diversa e divertente. Adesso passiamo alla seconda parte del progetto, con iniziative di piantumazione che sono anche vere e proprie lezioni di ambiente in generale, e della storia del nostro territorio in particolare”.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Sun Garden e con un contributo di GF Srl a parziale copertura dell’investimento dell’acquisto degli alberelli.