ROMA (ITALPRESS) – Tanti amici e colleghi riuniti questa mattina a Roma, nella Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, per l’ultimo saluto a Sandra Milo scomparsa lunedì a novant’anni. Da Mara Venier a Michele Placido, da Valeria Marini a Vladimir Luxuria. Tra i banchi gli amatissimi figli di “Sandrocchia”: Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis. Corone di fiori all’ingresso da Rita Pavone, comune di Roma, ministero della Cultura, Verissimo, La vita in diretta, Sky. Accanto al feretro una foto dell’attrice, l’effige di Padre Pio e una Madonnina con l’acqua benedetta di Lourdes.

Tra i presenti anche Stefania Orlando, Pino Strabioli, Michele Placido, Beppe Convertini, Leopoldo Mastelloni, Nadia Rinaldi, Paola Quattrini, Jane Alexander, Pierfrancesco Pingitore, Angela Melillo, Eleonora Daniele. In molti, all’uscita, hanno ricordato la grande generosità di Sandra Milo e la sua capacità di essere vicina al prossimo e di battersi per i diritti civili. Per il suo ultimo viaggio l’attrice indosserà un abito bianco a cui era molto legata e gli inseparabili tacchi a spillo. Gremita la chiesa, molti cittadini comuni hanno potuto partecipare alle esequie solo esternamente tributando un applauso alla musa di Federico Fellini, sia all’ingresso che all’uscita dalla chiesa.

