Nel primo pomeriggio di oggi è stato richiesto l’intervento degli artificieri della Polizia di Stato per la presenza di un pacco abbandonato, con appoggiati alcuni documenti cartacei in lingua straniera, rinvenuto vicino all’ingresso dell’Ufficio Immigrazione del polo Petri in via Bovi Campeggi.

In via precauzionale il personale degli uffici e le abitazioni che affacciano sul cortile del complesso sono stati celermente evacuati al fine di consentire al personale intervenuto di operare in sicurezza. A seguito dell’attività svolta con i mezzi specialistici, nello specifico è stato utilizzato il cannone ad acqua, si è verificato che all’interno dello scatolone erano presenti masserizie di vario genere. Cessato l’allarme gli uffici hanno ripreso il regolare servizio e i cittadini evacuati sono rientrati nelle proprie abitazioni.