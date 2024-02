Il 5 febbraio 2024, alle ore 20, la stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, ideata e promossa da La Corte Ospitale, ospita Salveremo il mondo prima dell’alba, il nuovo spettacolo di Carrozzeria Orfeo, drammaturgia di Gabriele Di Luca, regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi, con in scena Sebastiano Bronzato, Alice Giroldini, Sergio Romano, Roberto Serpi, Massimiliano Setti, Ivan Zerbinati. Lo spettacolo è co-prodotto da Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli-Teatro Bellini, in collaborazione con il Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna “L’arboreto – Teatro Dimora | La Corte Ospitale”.

Dopo aver esplorato nei precedenti spettacoli il mondo degli ultimi, degli esclusi, dei perdenti, in Salveremo il mondo prima dell’alba, Carrozzeria Orfeo indaga il mondo del benessere e dell’apparente successo, attraverso il racconto dei vincenti, della classe dirigente, dei ricchi, imprigionati, paradossalmente, nello stesso vortice di responsabilità asfissianti, sensi di colpa e infelicità, frantumati da ciò che la mentalità capitalista non può comprare: l’amore per se stessi, la purezza dei sentimenti, gli affetti sinceri, la ricerca di un senso autentico nell’esistenza…

Biglietti disponibili su www.vivaticket.it.

Info e prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 tel. 0522621133, via email biglietteria@corteospitale.org, WhatsApp 3282911077.

Il Teatro Herberia è in Piazza Gramsci 1/b. Inizio spettacolo ore 20.