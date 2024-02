“Limiti derogatori” al limite massimo di velocità di 50km/h “devono essere perimetrati in relazione a strade o tratti di strada tassativamente individuati, nonché giustificati laddove sussistano particolari condizioni che giustificano l’imposizione di limiti diversi”. Lo si legge nella direttiva del Mit firmata dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Ad esempio, in base al “tasso di incidentalità”, alla presenza di ospedali, scuole, asili, centri sportivi o ad “esigenze temporanee” legate a “flussi turistici stagionali o eventi di carattere straordinario”, spiega la direttiva.

“Studieremo la direttiva che da una prima lettura ci pare essere contraddittoria – ha dichiarato l’assessora bolognese Valentina Orioli – Riteniamo di essere in linea con il codice della strada per la nostra Città 30. Non faremo mancare la nostra collaborazione e disponibilità in ogni caso, perché la nostra priorità è la sicurezza stradale e la qualità della vita delle persone. Cogliamo anche con interesse la parziale retromarcia di questa sera del Viceministro Bignami in una trasmissione televisiva di una rete locale, nella quale riconosce finalmente la legittimità della città 30 e propone di aprire un dialogo con il ministero. Proseguiremo quindi fiduciosi il confronto assieme ad ANCI e insieme al Ministero”.