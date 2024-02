E’ stata anticipata per motivi indifferibili a sabato 3 febbraio la riparazione di un guasto alla centrale termica del teleriscaldamento in via Da Vinci a Modena, inizialmente prevista per lunedì 5 febbraio, come comunicato agli utenti. L’intervento comporterà l’interruzione del servizio di teleriscaldamento domani dalle ore 8 fino alle ore 16 circa per le utenze alimentate dalla centrale Giardino.

Si svolgerà invece regolarmente lunedì 5 febbraio, come da programma, l’intervento di manutenzione a una tubazione interrata in largo Nobel: il servizio di teleriscaldamento sarà sospeso alle relative utenze sempre dalle ore 8 alle ore 16 circa.

I tecnici del Gruppo Hera faranno il possibile per limitare al minimo il disagio.