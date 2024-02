Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: viale Palmiro Togliatti, via Gaetano Salvemini, via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 febbraio, sarà chiusa la stazione di Riccione, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini sud o di Cattolica.

Per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 febbraio, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona/Pescara. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Cesena; verso Ancona/Pescara: Rimini nord.

Per consentire lavori di manutenzione dei giunti del ponte situato al km 6+000, dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona/Padova. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona, potrà proseguire sulla A1 Milano-Napoli verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio e poi sulla A14, verso Ancona, o sulla A13 Bologna-Padova in direzione di Padova.

Per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso l’allacciamento con la Diramazione per Ravenna, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 febbraio, sarà chiuso l’allacciamento con la Diramazione per Ravenna, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Ravenna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Faenza, al km 64+000 della A14, percorrere la SP8 via Granarolo ed entrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.

Dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 febbraio, sarà chiuso l’allacciamento con la Diramazione per Ravenna, per chi proviene da Bologna e da Ancona ed è diretto verso Ravenna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Faenza, al km 64+000 della A14, percorrere la SP8 via Granarolo ed entrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.

Sul Raccordo di Casalecchio, nell’ambito delle attività di rifacimento del cavalcavia di svincolo, sarà necessario chiudere la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto, dalle 10:00 alle 20:00 di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 febbraio. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale.