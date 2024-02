Domenica scorsa 4 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno operato diversi controlli e ispezioni in località cittadine.

Nella mattinata hanno sorpreso un 46 enne di origini marocchine, senza fissa dimora, che in via Brasili si dava alla fuga a piedi appena notata la pattuglia dei militari. Dopo un breve inseguimento lo stesso veniva bloccato e trovato in possesso di due dosi di eroina per complessivi 2 grammi e somma di denaro contante pari ad euro 60, ritenuta provento dell’attività di smercio di strada. Droga e soldi venivano sequestrati e l’interessato veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della tarda serata, una pattuglia dello stesso reparto Radiomobile procedeva al controllo degli occupanti di un’autovettura in quella via Montalcini. Nella circostanza uno dei controllati, marocchino di 22 anni, a seguito di perquisizione veniva trovato in possesso di quasi 33 grammi di cocaina e di 55 grammi di hascisc, nonché della somma di denaro contante di euro 300. Lo stupefacente, destinato allo spaccio in città, veniva sequestrato così come la somma di denaro e l’interessato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Veniva così condotto al carcere di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.