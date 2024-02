Sette contrade, cinque giorni di festa, un solo grande evento: torna il tradizionale Carnevale delle Contrade, organizzato dall’associazione “Le Contrade di San Cesario” e il gruppo Caos, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Laboratori, spettacoli, musica, party, sfilate, cene carnevalesche, un ritorno in grande stile che non mancherà di stupire. Per questa nuova edizioni ci sarà anche la grande partecipazione dei bambini e dei ragazzi, che da settimane sono impegnati in un contest di classe, per aggiudicarsi il premio finale per la maschera più bella. Un evento che mira a coinvolgere tutta la comunità e offrire quattro giorni di divertimento per tutti. Il Carnevale delle Contrade di San Cesario raggiunge quest’anno la 39esima edizione, e dall’anno scorso ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna il riconosciuto come “Carnevale Storico”.

Ecco il programma completo:

Un appuntamento imperdibile per ogni sancesarese, nel PalaCarnevale allestito per l’occasione in corso Libertà.

Si comincia giovedì 8 febbraio al pomeriggio, dalle 15 alle 17 con il giovedì grasso del centro socia-aggregativo de “I Saggi” con frappe e musica. Alla sera, alle 20 doppio appuntamento alle ore 20 nell’ex cinema di via Piave, ora Kinò Campus, con lo spettacolo “Carnevale Cabaret” della compagnia Dream Theater; a seguire spazio alla musica con “I love rock ‘n roll” con le band dell’Accademia di Pan. Al PalaCarnevale di corso Libertà, invece, dalle 20 musica dal vivo con Silvia Camboni.

Venerdì 9 febbraio spazio al teatro sul palco del Kinò Campus: alle 21 la compagnia de Gli Scomedianti porterà in scena “Era meglio da piccoli”, pièce teatrale scritta e diretta da Alberto Medici. Lo spettacolo sarà replicato domenica 11 febbraio alle ore 19.30 sempre in Kinò Campus. Al PalaCarnevale, dalle 22, musica dal vivo con Bolla Rossa e, a seguire, Dj Diablo.

Intensissima la giornata di sabato 10 febbraio: alle 14.30 grande sfilata degli alunni della scuola primaria “G. Verdi” e assegnazione del Trofeo delle Contrade al costume di classe più bello. Alle 15 al via il pomeriggio di giochi per tutti i bambini “Sette giochi per sette contrade”. Alle 16.30 in Kinò Campus i bambini della Modesta Compagnia dell’Arte presenteranno lo spettacolo “C’era una volta la favola” e, a seguire, alle 17.30, premiazione e consegna del Trofeo delle Contrade. Non finisce qui: dalle 19 alle 20.30, in Kinò Campus, “Fantaparty”, solo per over11, una festa in maschera con premiazione del Fantacarnevale della scuola “A. Pacinotti”. In serata, alle 19, la cucina di Italian Grill Club by Dagh dal Fòm proporrà la sfida “Italia vs America Grill contest”. Alle 21 nuovo spettacolo in Kinò Campus, questa volta con gli attori della Modesta Compagnia dell’Arte, con la commedia “Gelosia benedetta che tu ci sia”. Il giorno più lungo del carnevale sancesarese sarà chiuso dal dj set di Lay P. Dj+PippoVocalist.

Domenica 11 febbraio, in corso Libertà dolci, musica e coriandoli per tutti i bambini: dalle 15.30, al PalaCarnevale, Laboratorio Creativo a tema carnevalesco per i più piccoli. Alle 16, in Kinò Campus, i genitori della Scuola Materna Parrocchiale Sacro Cuore andranno in scena con lo spettacolo “Il Mago di Oz”. Alle 17, al PalaCarnevale Baby Dance a cura del gruppo Caos. A seguire, per chiudere la serata, alle 18.30 Aperitivo e musica dal vivo con JJ+JOnta. Tutti i giorni di festa, dalle 19, Cucina del Carnevale sotto il PalaCarnevale in corso Libertà. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito limitato ai posti disponibili.