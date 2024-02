Nell’ambito del progetto ‘Guida, bevi, perdi’, promosso dal Comune di Reggio Emilia, finalizzato a migliorare la sicurezza stradale e a sensibilizzare gli automobilisti, in particolare quelli più giovani, a una guida in condizioni sicure per sé e per gli altri, dal 7 febbraio e fino al 31 dicembre 2024, nella città emiliana sarà attivato il Bonus Taxi.

Il budget assegnato a Reggio Emilia, tramite bando ministeriale, è di circa 10.000 euro che sono stati spesi in parte per sviluppare la piattaforma digitale e in parte per coprire i costi dei bonus taxi. Ogni singolo bonus ha un valore di 7 euro che potrà essere utilizzato da ciascun cittadino tra i 18 e i 40 anni per un massimo di 5 volte sui taxi del Consorzio taxisti Reggiani.

Il servizio, che costituisce un incentivo all’utilizzo del taxi quale mezzo alternativo all’automobile in particolare qualora il conducente sia affaticato o abbia assunto bevante alcoliche superiori a quelle consentite per mettersi alla guida, sarà disponibile il venerdì e il sabato dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo.

Il Bonus Taxi verrà gestito attraverso la app Roger, una piattaforma messa a disposizione da Tper – Trasporto passeggeri Emilia-Romagna.

HANNO DETTO – “Responsabilità e prudenza. Sono le prime due parole che mi vengono in mente, nel proporre questa nuova iniziativa, il Bonus Taxi, ai miei concittadini e in particolare a quelli più giovani, che magari stanno in compagnia fino a tarda ora nel fine settimana e ora avranno un piccolo incentivo per non mettersi alla guida – dice l’assessora alla Mobilità, Carlotta Bonvicini – Sono temi che il progetto ‘Guida, bevi, perdi’ ha portato all’attenzione di tutti in questi anni con formule e iniziative diverse, grazie anche al lavoro della Polizia locale tra i più giovani. Segnalo inoltre l’importante opportunità che questa iniziativa ci ha dato, di digitalizzare il sistema della scontistica sui taxi, che potrà tornare utile anche con altre offerte che volessimo proporre in futuro (ad esempio il Taxi Rosa, attivo alcuni anni fa), e che ci permette di eliminare i voucher cartacei. Ringrazio sin da ora gli utenti che vorranno avvalersene, per lo stesso motivo un grazie va ai tassisti e a Tper per la preziosa collaborazione prestata”.

COME FUNZIONA – Tale applicazione, che verrà impiegata al momento del pagamento della corsa, potrà essere installata sullo smartphone dall’utente, purché esso non sia già titolare di altri bonus per taxi e Ncc.

Servirà che l’utente scansioni il Qr-Code del taxi del Consorzio Taxisiti Reggiani – il mezzo sarà stato preventivamente censito e inserito nel sistema elettronico – e il sistema verificherà immediatamente l’esistenza delle condizioni di utilizzo del buono: il giorno e la fascia oraria prestabiliti; l’età dell’utente; la disponibilità di risorsa residua nel buono; non aver utilizzato il buono per più di cinque volte; non sia stata raggiunta la soglia totale complessiva di accesso al Bonus assegnato.

Soddisfatte tali condizioni, l’utente potrà vedersi assegnato il buono del valore massimo di 7 euro per pagare il viaggio in taxi. L’eventuale parte eccedente del costo della corsa potrà essere saldata in contanti o con carta di credito.

A pagamento avvenuto il tassista riceverà un sms di conferma, mentre l’utente potrà vedere dall’app la schermata ‘transazione effettuata’.

Ogni 24 ore, il sistema riaccrediterà un nuovo buono da 7 euro, fino a un massimo di cinque utilizzi complessivi, se non si è ancora raggiunta la soglia totale di utilizzo del budget complessivo (per ulteriori informazioni: www.comune.re.it/buonitaxi).

VERSAMENTI – L’accordo tra Comune di Reggio Emilia e Tper prevede che il primo versi al secondo il budget per lo sviluppo della piattaforma digitale e la liquidazione dei buoni di viaggio. Tper provvederà a sua volta a liquidare ogni mese il corrispettivo dovuto alle società di taxi aderenti all’iniziativa, sino alla disponibilità dei fondi previsti.