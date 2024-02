Ritorna venerdì 9 febbraio a Correggio la rassegna Musica, storie, musiche: musiche, note e mondi inesplorati a cura di Francesco Iuliano. In programma il secondo appuntamento settimanale a Palazzo dei Principi, con ingresso libero, dei quattro incontri dedicati ad altrettanti momenti della musica classica, quattro lezioni che lo storico della musica correggese condurrà attraverso racconti storici e musicali.

Dopo l’incontro inaugurale dedicato ad Antonín Dvorák, venerdì 9 febbraio, alle 20:30, serata dal titolo “Fine di un seduttore – Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni’. La settimana successiva appuntamento eccezionalmente di sabato, il 17, alle ore 17:00, per la presentazione del volume realizzato dallo stesso Iuliano dal titolo “Il racconto dei racconti. L’Anello del Nibelungo di Richard Wagner’. A dialogare con l’autore sarà Gabriele Fabbrici.

Ultimo appuntamento venerdì 23 febbraio, alle 20:30, dal titolo “Vorrei scendere ogni giorno in piazza per gridare per il diritto alla pace” Leonard Bernstein: ‘Mass’ [Messa] (1971).

Tutte le serate sono ad ingresso gratuito. Per informazioni Biblioteca Comunale “Einaudi” tel. 0522 693296 mail: biblioteca@comune.correggio.re.it

Tornano anche, nella prestigiosa cornice del Salone degli arazzi del Museo il Correggio a Palazzo dei Principi, i “Concerti del Fortepiano”

Primo appuntamento domenica 11 febbraio, a partire dalle ore 17, con la grande musica classica sulle note del fortepiano di Bonifazio Asioli, custodito presso il Museo Civico. Questo primo concerto prevede un repertorio prevalentemente formato da musiche di celebri compositrici vissute tra il Settecento e l’Ottocento con Susanna Piolanti al fortepiano e Karla Alejandra Bocaz Muñoz al violino. L’ingresso è libero e gratuito.

In un’ottica di promozione dello strumento e della città che lo custodisce è stata recentemente siglata una convenzione con l’Associazione Collegium Musicum Classense, fondata a Ravenna nel 1988 da musicisti e musicologi con l’intento di promuovere repertori e strumenti poco conosciuti. L’Associazione attualmente è coordinata da Maria Luisa Baldassari, Marina Scaioli e Susanna Piolanti, docenti presso Conservatori di Musica, concertiste e ricercatrici. Il concerto di domenica è stato inserito nella rassegna, nata nel 2017,intitolata “Tasti”, dedicata principalmente agli strumenti da tasto, che ha visto protagonisti tre preziosi strumenti storici quali la coppia di Spinette cinquecentesche originali, conservate presso la Biblioteca Manfrediana di Faenza e l’Organo seicentesco di Santa Giustina a Ravenna. Grazie a questa convenzione, da ora in poi, potrà essere annoverato anche il fortepiano correggese settecentesco di Bonifazio Asioli.

Dalla collaborazione col Collegium Musicum Classense, la città di Correggio approda dunque in Romagna dove da decenni vi è un’altissima attenzione e sensibilità per la musica antica con un folto pubblico ormai “itinerante” tra i concerti promossi dall’Associazione.