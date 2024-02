Fino alle ore 13 del 15 febbraio è possibile candidare i progetti nell’ambito della prima sessione di Richieste libere. L’opportunità promossa dalla Fondazione di Modena ed è riservata in particolare a tutti quei progetti che per ambiti, finalità o caratteristiche non rientrano nei bandi specifici.

Fra i possibili proponenti ci sono enti ed istituzioni pubbliche, enti religiosi riconosciuti dallo Stato, soggetti del terzo settore, diverse tipologie di cooperative sociali e imprese sociali, privati senza scopo di lucro con personalità giuridica.

L’avviso è finalizzato a sostenere progetti relativi alle aree Persona, Cultura e Pianeta e alle relative sfide indicate nel Documento Strategico d’Indirizzo 2024-2027 consultabile sul sito della Fondazione di Modena. Progettualità, poi, che non rientrano per finalità, tipologia o caratteristiche nei bandi tematici proposti da Fondazione di Modena.

Attraverso le richieste libere si sostengono principalmente progetti di piccole dimensioni, fino ad un contributo massimo di 20.000 euro. Le proposte dovranno prevedere una quota di cofinanziamento e/o autofinanziamento non inferiore al 10% per richieste di contributo fino a 10.000 euro e non inferiore al 20% per richieste di contributo fino a 20.000 euro. Progetti per la riqualificazione di edifici o rientranti nella sfida “Impulso alla Ricerca Scientifica” potranno richiedere contributi anche maggiori, ma con una quota minima di cofinanziamento del 30%.

Saranno valutati solo i progetti compilati sull’apposita modulistica e pervenuti, nel rispetto delle scadenze prefissate, attraverso la piattaforma ROL (Richieste On Line) accessibile dal sito internet della Fondazione. Sempre sul sito sono consultabili le linee guida da osservare per la presentazione della domanda. È necessario, inoltre, prima della compilazione della domanda di contributo, procedere all’accreditamento sulla piattaforma ROL della Fondazione, operativa da dicembre 2021, per quei soggetti che ancora non lo avessero fatto.

Per supportare i potenziali beneficiari nelle fasi di accreditamento e compilazione della domanda è stato predisposto un manuale e attivato un apposito help desk (051 0483724 o assistenzarol31@strutturainformatica.com) per la risoluzione delle problematiche tecniche di utilizzo della piattaforma. Altri dettagli relativi alla presentazione della domanda sono consultabili sul sito internet della Fondazione di Modena.