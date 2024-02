Nella serata di ieri, 8 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, in servizio per il contrasto dei reati di strada, sono intervenuti su richiesta di privati cittadini che avevano fermato un giovane il quale, insieme ad altri, aveva poco prima aggredito un passante.

I militari identificavano la vittima e il giovane fermato, poi risultato minorenne. Dalle immediate indagini svolte, è emerso che in compagnia di almeno altre tre persone non identificate, il ragazzo aveva approcciato il malcapitato e, con pugni e spinte, gli aveva sottratto telefono cellulare e chiavi dell’autovettura, per poi allontanarsi nelle vie circostanti. Mentre alcuni degli aggressori riuscivano a dileguarsi, l’interessato veniva fermato da alcuni testimoni dell’aggressione che lo consegnavano subito dopo ai Carabinieri.

La vittima della rapina ha riportato alcune lesioni ed è stata soccorsa da sanitari intervenuti sul posto. La refurtiva non è stata recuperata.

Il minorenne, che dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso, è stato “accompagnato a seguito di flagranza” presso gli uffici degli operanti e poi affidato ai genitori che lo dovranno tenere a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.